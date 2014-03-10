Яценюк планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом.

«Во вторник и четверг (11 и 13 марта - УНИАН) украинский вопрос будет обсуждаться на заседании Совета безопасности ООН. В четверг я буду выступать», - сказал Яценюк.

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«Мы исповедуем принцип мирного решения конфликта, но этот принцип не исповедует российское руководство. Есть шанс на мирное урегулирование этого конфликта XXI века», - отметил Яценюк.

По его словам, это не двусторонний конфликт. «Это попытка России подорвать основы глобальной безопасности, перерисовать европейскую карту и пересмотреть результаты Второй мировой войны. Мы будем сохранять территориальную целостность и независимость государства всеми способами, которые есть в арсенале Украины и мира», - сказал глава правительства.