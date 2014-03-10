Свободное посещение «Межигорья» временно приостанавливается

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, решение принято в связи с необходимостью проведения инвентаризации имущества и объектов, а также чтобы избежать его порчи и случаев вандализма.

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На время работы государственной комиссии по инвентаризации контроль за периметром объекта, целостностью печатей и недопущения проникновения на территорию будет осуществлять МВД совместно с представителями общественности.

Дальнейшая судьба самого объекта и материальных ценностей будет решаться Кабинетом министров Украины.