Свободное посещение «Межигорья» временно приостанавливается
16:20, 10 марта 2014Политика
0 0
Свободное посещение объекта «Межигорье» временно приостанавливается с 11 марта.
Межгорье больше не будут пускать всех желающих
Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, решение принято в связи с необходимостью проведения инвентаризации имущества и объектов, а также чтобы избежать его порчи и случаев вандализма.
Читайте также"Междугорья" стало вещественным доказательством - СМИ
На время работы государственной комиссии по инвентаризации контроль за периметром объекта, целостностью печатей и недопущения проникновения на территорию будет осуществлять МВД совместно с представителями общественности.
Дальнейшая судьба самого объекта и материальных ценностей будет решаться Кабинетом министров Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter