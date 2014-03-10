Турчинов рассказал о переговорах с представителями Совета Европы

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что Украина и Совет Европы спланировали совместные шаги по блокированию агрессии России.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Турчинов сообщил, что были проведены переговоры с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом и федеральным министром иностранных дел Австрии Себастианом Курцом как председателем Комитета министров Совета Европы.

По словам Турчинова, вопрос Украины сегодня является одним из важнейших в мире и внимание всех стран приковано к событиям в Украине.

Читайте такжеТурчинов надеется, что Запад поможет побороть агрессора

“Этот визит (высших должностных лиц Совета Европы – УНИАН) позволил нам спланировать совместные шаги в направлении блокирования агрессии Российской Федерации”, - сказал Турчинов.

Он напомнил, что РФ проводит серьезную пропагандистскую работу, которая опирается на необъективную и искаженную информацию о событиях в Украине. “Происходит попытка дезинформировать как российских граждан, так и граждан, проживающих в других странах, относительно легитимности украинской власти, относительно событий, происходящих в Крыму, в частности фальшивого референдума, который они пробуют организовать, а вернее - сфальсифицировать”, - подчеркнул он.

Читайте такжеРоссия продолжает стягивать войска и технику в Крым

Как сказал Турчинов, было договорено о системном сотрудничестве с Советом Европы и Венецианской комиссией.

По убеждению Турчинова, представители Украины в Совете Европы будут иметь возможность “не просто аргументировать, а приводить вопиющие факты агрессии Российской Федерации против независимой Украины”.

“Мы надеемся, что советники, представители Совета Европы также смогут засвидетельствовать эти опасные для безопасности всей Европы процессы, происходящие сейчас в Крыму и вокруг Украины. И будет дана четкая оценка агрессору, каковым сегодня является Российская Федерация”, - подчеркнул и.о. Президента.