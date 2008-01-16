Киселёв: Богатырёвой в Партии регионов делать больше нечего

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов) надеется, что Раиса БОГАТЫРЁВА поймет, что в Партии регионов «ей делать больше нечего».

Такое мнение В.КИСЕЛЁВ выразил в интервью газете «Україна молода» (№9, от 16 января).

По его словам, Р.БОГАТЫРЁВА пока остается членом партии. “Вопрос ее партийности должна решить Донецкая организация Партии регионов, где она стоит на партийном учете” - сказал В.КИСЕЛЁВ. Он отметил, что Р.БОГАТЫРЁВА объясняет свое решение стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны тем, что “это ее решение и ее право поступить так, как она поступила”. “Из руководящих органов партии Раиса Васильевна вышла, и это делает ей честь, а что касается партийного билета еще не определилась”, - сказал В.КИСЕЛЁВ и добавил: “Но, думаю, пройдет время, и БОГАТЫРЁВА поймет, что ей в нашей партии делать больше нечего”.