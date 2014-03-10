Роспуск парламента Крыма будет инициирован на этой неделе - Кличко

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Харькове, сказал на пресс-конференции лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.

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По его словам, более подробный список вопросов, которые на этой неделе будет рассматривать Верховная Рада Украины, станет известным после сегодняшнего заседания Согласительного совета.

“На этой неделе будет инициировано роспуске крымского парламента - УНИАН). Сегодня у нас будет Согласительный совет, и на основании этого вы получите четкую информацию”, - сказал Кличко.