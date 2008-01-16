Кабмин утвердил «Прорыв» Тимошенко

Кабинет министров Украины утвердил проект программы “Украинский прорыв: для людей, а не политиков”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина после обсуждения доработанного проекта документа.

Правительство также приняло решение передать проект программы для рассмотрения в Верховную Раду Украины.

В ходе сегодняшнего обсуждения большинство министров положительно оценили проект документа, предложив некоторые правки.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, в ходе подготовки окончательного варианта документа было рассмотрено около трех тысяч предложений, только вчера вечером и сегодня ночью было учтено 300 предложений, поступивших в ходе обсуждения документа в 15 января Украинском доме от Национальной академии наук, Совета коалиции демократических сил и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сказал А.ТУРЧИНОВ, только от Президента Виктора ЮЩЕНКО вчера вечером поступило 50 предложений, которые были учтены правительством. Он выразил надежду, что на ближайшем заседании парламента проект документа будет рассмотрен.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планировал до 17 января передать в парламент программу своей деятельности «Украинский прорыв: для людей, а не для политиков».

В соответствии с национальным законодательством, правительство обязано в 30-дневный срок после своего избрания направить в парламент для утверждения программу своей деятельности. Этот срок истекает 17 января.