Военные РФ разоружили украинских ракетчиков в Черноморском

Российские военные сегодня ночью разоружили украинских военнослужащих отдельной ракетной технической части в поселке Черноморское на западе Крыма.

Об этом начальник Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook.

”В 1.30 порядка 200 российских солдат на 14 грузовиках прибыли к отдельной ракетной технической части в Черноморском. Под угрозой штурма и применения оружия проникли на территорию воинской части, разоружили весь личный состав части, в том числе и караул. Заставили сдать оружие на склад, закрыть и опечатать его”, - сообщил Селезнев.

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Затем, по его данным, российские военные потребовали от украинских военнослужащих покинуть территорию военного городка.

В части остались только два украинских офицера, они охраняют оружие.