Под Харьковом «Жигули» сбили двух пешеходов и врезались в столб, 4 человека погибли

Инцидент произошел накануне, однако сообщает о нем только сейчас.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, после чего врезался в бетонный отбойник. В результате ДТП погибли два пешехода и два пассажира автомобиля», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате происшествия пострадали водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия устанавливаются.