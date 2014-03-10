Под Харьковом «Жигули» сбили двух пешеходов и врезались в столб, 4 человека погибли
11:40, 10 марта 2014Политика
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Четыре человека погибли в ДТП под Харьковом, еще трое пострадали, сообщает в понедельник сайт областного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Инцидент произошел накануне, однако сообщает о нем только сейчас.
«Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, после чего врезался в бетонный отбойник. В результате ДТП погибли два пешехода и два пассажира автомобиля», - говорится в сообщении.
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Кроме того, в результате происшествия пострадали водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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