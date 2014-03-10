Похищенные в Крыму люди до сих пор не вышли на связь

До сих пор нет никаких вестей от семи гражданах Украины, которых неустановленные лица похитили 9 марта в разных частях Крыма, пишет Радио Свобода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Автомайдана Алексей Гриценко.

Ранее он предполагал, что трое девушек, похищенных близ города Армянска, могут находиться в военной комендатуре Севастополя. Речь идет о Елене Максименко, журналистке «Украинского тижня», Екатерине Бутко, пресс-секретаря Автомайдана и Шуре Рязанцевой, жительнице Ялты. Вместе с ними находился Евгений Рахно, водитель автомобиля, в котором ехали молодые женщины.

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Однако, час назад Гриценко сообщил, что в военной комендатуре Севастополя задержанных нет.

Вчера в Бахчисарае представители так называемых «дружинников Крыма» похитили также командира украинской воинской части, подполковника Владимира Садовика. Об этом Радио Свобода сообщили военные источники в Крыму. Последний раз офицера видели в воскресенье в бахчисарайском офисе партии «Русское единство». Когда военные прибыли туда с требованием вернуть командира, там заявили, что его нет.

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9 марта на железнодорожном вокзале Симферополя неустановленные лица похитили лидера Всекрымской украинской рады Андрей Щекун и председателя Попечительского совета Украинской школы-гимназии Симферополя Анатолия Ковальского. Это похищение было санкционировано самопровозглашенным председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом сообщают источники Радио Свобода в партии «Русское единство», которую возглавляет Аксенов.