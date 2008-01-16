Тимошенко рассказала, чем занималась ночью

Правительство при доработке программы своей деятельности после широкого общественного обсуждения учло все замечания и предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Вчера мы получили и само послание Президента, и все замечания и предложения Президента по программе деятельности правительства, и практически за ночь все, без исключения, замечания и предложения мы смогли внести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что доработанная программа деятельности правительства отражает все приоритеты, сформированные в послании Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к парламенту и украинскому народу.