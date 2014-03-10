Командованию воинской части в Евпатории передали ультиматум
До 22.00 сегодняшнего дня командование должно принять решение о разоружении личного состава воинской части, сдачи всего оружия на склад и передачи объекта под охрану личному составу спецподразделения ЧФ РФ.
Вчера вечером представитель нелегитимного Совета Министров Крыма Юрий Жеребцов передал ультиматум командованию воинской части в Евпатории.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Согласно ультиматуму, от командования воинской части А4519 требуют в период с 22-х часов 09 марта 2014 года до 22-х часов 10 марта 2014 года принять решение о разоружении личного состава воинской части, сдачи всего оружия на склад и передачи объекта под охрану личному составу спецподразделению Черноморского флота Российской Федерации.
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Как отмечается, данные требования следует исполнить "в целях обеспечения безопасности граждан города Евпатории и во избежание провокаций во время подготовки проведения референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 года".
В ультиматуме сказано, что блоки управления ЗРК "Куб-2М" подлежат сдаче на склад, опломбированию и сдаче под охрану вышеуказанному спецподразделению ЧФ РФ.
В то же время, несение караульной службы личным составом в/ч А4519 должно осуществляться без оружия совместно с вооруженными военнослужащими ЧФ РФ.
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"Личный состав незадействованный в несении караульной службы, находится в казармах и покидает территорию воинской части с письменного разрешения командира в/ч А4519 согласно пропускного режима и по возвращению, проходит на территорию по предъявлению согласованного сторонами пропуска установленного образца. В период действия настоящего предложения, вход и выход с территории в/ч А4519 ограничивается светлым временем суток", - цитирует Тымчук текст ультиматума.
Командование воинской части просят серьезно отнестись к данному "предложению" - "не подвергать опасности жизнь и здоровье личного состава вверенной вам воинской части и мирных жителей прилегающей жилой зоны".
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Каждому военнослужащему, сдавшему оружие на хранение на период подготовки референдума о статусе Крыма, гарантируют безопасность со стороны руководства АР Крым.
Ультиматум подписан уполномоченым по обеспечению организации проведения общеКрымского референдума Советником председателя Совета Министров АР Крым Жеребцовым Юрием Геннадиевичем.