Супруга водителя, везшего журналистов в Крым, подтвердила их похищение

Об этом она написала в Фейсбуке: «Моего мужа Рахно Евгения Павловича задержали на КПП в Перекопе. Он вез группу из трех журналистов. Два из них - из Главком. uа. На Перекопе их остановили, перевернули вверх дном всю машину, нашли камеры, выкинули их на землю. Увели в неизвестном направлении. Сейчас с ними нет связи! В группе одна девушка, фото -корреспондент. Лешу Бык из Глакома встречал брат с крымской пропиской на своей машине, и их пропустили. Сейчас Леша единственный, кто там на месте и имеет какую то информацию. Их увели, и дальнейшая судьба неизвестна. Подскажите, что мне делать, куда писать! Данные мужа - Рахно Евгений Павлович, машина - ДЖИП ВРАНГЛЕР, АЕ 9115 ЕО. Прошу помощи!»

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«АПД - пытались договориться через гаишников, которые стоят рядом с российскими частями, не получилось договориться», - отмечается в сообщении.