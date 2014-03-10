Крымский парламент объявил 10 марта рабочим днем для органов власти в регионе

Как говорится в решении президиума крымского парламента, понедельник объявлен рабочим днем в связи со сложной общественно-политической ситуацией в регионе.

«Президиум решил объявить 10 марта 2014 года рабочим днем для работников органов власти, органов местного самоуправления и местной исполнительной власти в Автономной Республике Крым», - сказано в решении депутатов. Данное решение должно быть доведено до всех чиновников в Крыму.

Напомним, понедельник, 10 марта, должен был быть выходным, поскольку Международный женский день – 8 марта – выпал в этом году на субботу.