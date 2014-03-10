Меркель-Путину: референдум в Крыму незаконный
Канцлер Германии Ангела Меркель в новом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье твердо заявила ему: предлагаемый референдум в Крыму незаконный, сообщили в Берлине.
Этот так называемый референдум, намеченный на 16 марта, противоречит Конституции и международному праву, заявила Меркель, сообщает Радио Свобода.
Она также выразила сожаление, что до сих пор нет никакого прогресса в создании международной контактной группы для политического решения кризиса вокруг вторжения России в Украину, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
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При этом Меркель подчеркнула Путину необходимость срочно достичь наконец существенного результата в этом, сказал спикер.
Тем временем Кремль о разговоре лидеров ФРГ и РФ сообщил, что Путин убеждал Меркель, будто «шаги, которые предпринимает легитимное руководство Крыма, основываются на нормах международного права и имеют целью обеспечить законные интересы населения полуострова».