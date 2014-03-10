Украинцы высказались за проведение антитеррористической операции в Крыму - опрос

Таков результат проведенного УНИАН опроса в соцсети ВКонтакте.

В опросе приняло участие почти 22 тысячи человек.

Читайте такжеУкраинцы высказались за вступление в ЕС и НАТО на интернет-референдум

Абсолютное большинство респондентов - 84,5% - считают, что Украина должна провести в Крыму антитеррористическую операцию с привлечением военных Украины и, возможно, НАТО для того, чтобы нейтрализовать "неизвестных" с оружием и снаряжением российской армии, принадлежность которых к себе Россия не признает.

10,3 % опрошенных выступили за то, чтобы новая власть Крыма, хоть и нелегитимная, сама решила судьбу полуострова и его жителей.

И лишь 5,2% согласны на привлечение России для наведения порядка на полуострове и на проведение антитеррористической операции совместно с российскими военными.