Украинцы высказались за проведение антитеррористической операции в Крыму - опрос
Большинство украинцев считает, что власть должна провести в Крыму антитеррористическую операцию, чтобы нейтрализовать "неизвестных" с оружием и снаряжением российской армии.
Таков результат проведенного УНИАН опроса в соцсети ВКонтакте.
В опросе приняло участие почти 22 тысячи человек.
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Абсолютное большинство респондентов - 84,5% - считают, что Украина должна провести в Крыму антитеррористическую операцию с привлечением военных Украины и, возможно, НАТО для того, чтобы нейтрализовать "неизвестных" с оружием и снаряжением российской армии, принадлежность которых к себе Россия не признает.
10,3 % опрошенных выступили за то, чтобы новая власть Крыма, хоть и нелегитимная, сама решила судьбу полуострова и его жителей.
И лишь 5,2% согласны на привлечение России для наведения порядка на полуострове и на проведение антитеррористической операции совместно с российскими военными.