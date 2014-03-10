Начато расследование по фактам захвата военных частей в Крыму - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, Черноморским районным отделом ГУ МВД Украины в АР Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 (диверсия) Уголовного Кодекса по факту проникновения на территорию воинской части 2161.

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«Установлено, что около 40 вооруженных неизвестных проникли в административное здание, где заблокировали должностных лиц. При указанных действий неизвестные повредили спутниковую связь, чем сделами невозможным выполнение должностными лицами своих обязанностей по охране государственной границы Украины и контролю за надводной обстановкой», - отметили в ГПУ.

«Кроме того, Ленинским районным отделом ГУ МВД Украины в АР Крым начато досудебное расследование по факту захвата отдела пограничной службы «Щелкино» Симферопольского пограничного отряда. Указанные действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений)» , - говорится в сообщении ГПУ.