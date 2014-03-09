Кличко: Референдума на Востоке требуют "политические титушки" из России

Об этом заявил лидер "УДАРа " Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии.

"Референдумов в восточных областях Украины требуют граждане другой страны. Выступать с такими требованиями они могут только в своем государстве. А именно - в России. Украинцы же сами разберутся, как им жить и какую страну строить", - заявил Кличко.

Читайте такжеКличко: Украинцы должны сделать все, чтобы не произошел раскол страны

По его словам, сегодня для стабилизации ситуации на Донбассе "не надо пускать в Украину этих "туристов", которые приезжают раскалывать Украину".

"Для политических титушек граница должна быть закрыта", - заявил Кличко.