Кличко: Референдума на Востоке требуют "политические титушки" из России
23:36, 09 марта 2014Политика
0 0
В восточных областях Украины ситуацию дестабилизируют и требуют проведения референдумов, вывешивая российские флаги преимущественно граждане другого государства.
Кличко: Референдумов в восточных областях Украины требуют граждане другой страны
Об этом заявил лидер "УДАРа " Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии.
"Референдумов в восточных областях Украины требуют граждане другой страны. Выступать с такими требованиями они могут только в своем государстве. А именно - в России. Украинцы же сами разберутся, как им жить и какую страну строить", - заявил Кличко.
Читайте такжеКличко: Украинцы должны сделать все, чтобы не произошел раскол страны
По его словам, сегодня для стабилизации ситуации на Донбассе "не надо пускать в Украину этих "туристов", которые приезжают раскалывать Украину".
"Для политических титушек граница должна быть закрыта", - заявил Кличко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter