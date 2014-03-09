Советник Обамы: в случае аннексии Крыма будут новые санкции против России

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен, передает Радио Свобода.

В нескольких интервью на ведущих американских телеканалах, он подчеркивал, что крымского референдума и возможной аннексии полуострова Россией не признает также большая часть мира.

Кроме того, сказал он в интервью телесети CNN, в таком случае также значительно возрастет скоординированное давление на Россию со стороны США, а также их партнеров и союзников.

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Советник напомнил, что президент Барак Обама, как и Европейский союз, четко заявляли, что уже введенные против России мероприятия является лишь первым шагом, и существует «гибкий и очень строгий механизм усиления этого давления, этих санкций».

А в интервью телесети NBC Тони Блинкен добавил, что уже введенные в отношении России санкции становятся для нее ощутимыми.

По его словам, выбор теперь за Россией: или идти дальше в своих действиях и подвергнуться новой дипломатической изоляции и экономических потерь, или пойти на дипломатическое решение, восстановив суверенитет Украины.

Советник также напомнил, что президент США пригласил в Вашингтон премьер-министра Украины Арсения Яценюка, чтобы выразить ему свою поддержку.