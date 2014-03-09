Крымский вице-спикер рассчитывает на 70%-ную явку на местный референдум

«Мы уверены, что явка будет более 70%», - сказал Цеков в эфире гостелерадикомпании «Крым» в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

Парламент Крыма 6 марта принял решение войти региона в состав, а также перенес всекрымский референдум с 30 на 16 марта. Там два альтернативных вопросы: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Официальный Киев считает референдум неконституционным, а Москва поддерживает идею крымских депутатов.Парламент Крыма 6 марта постановил войти региону в состав России, а также перенес всекрымский референдум с 30 на 16 марта. Там два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В Киеве считают референдум неконституционным, а Москва поддерживает идею крымских депутатов.

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«Мы уверены, что ответ по первому вопросу тоже будет за 75-80%. Просто надо знать настроения крымчан. Мы эти настроения чувствуем, видим. Мы проводим социологические опросы, мы абсолютно уверены в результатах выбора», - сказал Цеков.

По его мнению, если Крым станет частью России, то жизнь на полуострове улучшится. «Через два-три года вы будете радоваться, какой правильный выбор вы сделали», - заявил крымский вице-спикер.