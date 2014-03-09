Ракетный крейсер "Москва" приближается к материковой части Украины

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, участник "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

"Перед этим крейсер "Москва" с другими кораблями ЧФ РФ блокировал выход в море из озера Донузлав, где на причальной стенке стоят 7 украинских кораблей. Мы отслеживаем перемещение", - пишет Тимчук.

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Как сообщал УНИАН, Россия по прежнему наращивает свою группировку войск в Крыму и перебрасывает на полуостров новые подразделения и части.

По сообщению Дмитрия Тимчука, на данный момент на базе ЧФ РФ в Новороссийске сосредоточены подразделения 18-й отдельной мотострелковой бригады российской армии (место постоянной дислокации - Южный военный округ, Чечня). К переброске в Крым готовится личный состав бригады и 120 единиц военной техники - в том числе РСЗО "Град".