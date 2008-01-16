Тимошенко знает большую ошибку предыдущих правительств и хочет ее исправить

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО включить президента Национальной академии наук Евгения ПАТОНА в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании правительства.

«Я обращусь с соответствующим письмом к Президенту Украины, чтобы рассмотреть возможность включения в состав СНБО Евгения ПАТОНА для того, чтобы мы имели постоянное ощущение, как сегодня продвигается развитие нашей науки, и чтобы мы постоянно ощущали очень взвешенные и обоснованные мнения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства сообщила, что расширенный президиум Национальной академии наук принял решение о поддержке правительственной программы «Украинский прорыв: для людей, а не политиков».

Ю.ТИМОШЕНКО назвала большой ошибкой предыдущих правительств отсутствие системного сотрудничества с научной элитой Украины.

«Наши ученые имеют множество хороших научных разработок, которые оставлены без внимания. Я была приятно удивлена, насколько качественно работают наши ученые», - пояснила она.

Премьер-министр рекомендовала руководителям министерств и ведомств включить в состав своих коллегий представителей расширенного президиума НАНУ. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, это позволит отработать безупречную модель постоянного сотрудничества правительства и ученых.

«Это даст новый толчок для эффективной работы исполнительной власти», - убеждена она.