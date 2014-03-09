В Крыму разблокировали заставу «Массандра», которую держали в осаде военные РФ
Российские военные вместе с техникой поспешно покинули свои позиции и выбыли в неизвестном направлении.
Ветераны Государственной пограничной службы Украины и 150 крымчан разблокировали мобильную пограничную заставу «Массандра» в Автономной Республике Крым, которую держали в осаде российские военнослужащие.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
В результате долговременной акции поддержки пограничников 150 представителями местного населения и ветеранов ГПСУ, которая продолжалась больше двух суток, была разблокирована ранее захваченная российскими военными мобильная пограничная застава «Массандра».
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Военнослужащие вместе с техникой спешно покинули свои позиции и отбыли в неизвестном направлении. Украинские пограничники заняли место своей дислокации и продолжили исполнение служебных обязанностей.
В сообщении отмечается, что в целом поведение военнослужащих РФ и вооруженных экстремистов в отношении пограничников и членов их семей становится все болем дерзким и жестким, как это было в минувшие сутки в отделе пограничной службы «Щелкино». Наряду с моральными унижениями и психологическим давлением, в отношении пограничников и их родных совершаются откровенные провокационные действия, физическое насилие и прямая угроза применить оружие.
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Как сообщал УНИАН, вооружены российские военнослужащие и провокаторы окружили мобильную пограничную заставу «Массандра» ночью 6 марта.