Киселёв рассказал, почему у регионалов плохое настроение

Спикер Партии регионов, народный депутат Василий Киселёв раскритиковал работу премьер-министра Юлии Тимошенко и пожаловался на плохое настроение в рядах регионалов.

"Сказать, что настроение у нас приподнятое, я не могу, потому что «оранжевые» в результате очередных фальсификаций вернулись к власти", - сказал Киселёв в интервью изданию "Україна молода" -"Вы не смейтесь! Я вас за три минуты могу убедить, что в западных областях они минимум полтора миллиона голосов незаконно получили. И вообще, плохое у нас настроение, потому что вы видите, как, манипулируя тем, что у людей сегодня сложная жизненная ситуация, лидер БЮТ вынудила их поверить себе и отдать голоса за ее политическую силу. А уже на второй день их обманула!".

На деликатное замечание журналистки, что наоборот, Тимошенко уже какие-то свои обещания выполняет нардеп ответил: "Вот! «Какие-то»! Она обещала повернуть (как компенсацию «сгоревших» вкладов в Сбербанке СССР) 136 миллиардов за два года. На этот год в бюджете заложено 20 миллиардов, а фактически будет возвращено только 6. Это обман людей! Хорошо, конечно, что хоть по тысяче сейчас вот дают, но плохо, что людей и их доверие так использовали — им же обещали, что выплатят все. И «оранжевые» цинично врут. У них же нет действенной коалиции. Я перед Новым годом внес проект, согласно с которым за бюджет нужно было голосовать так, как за Тимошенко - поднятием рук. У коалиции 17 людей не было в зале! Если бы мы настаивали на таком способе голосования, они бы не смогли принять бюджет, и все увидели бы, что у них нет единства и мобильности".

"Для нас это, конечно, «плюс». Но был бы и очень большой минус — для страны, которая могла войти в новый год без бюджета. Потому мы решили не настаивать, чтобы не пострадал народ", - отметил Киселёв.

О последующих действиях фракции ПР Киселёв высказался так: "Когда будет речь идти о социальных вопросах, мы будем голосовать — нет вопросов. Но когда увидим, что ради выполнения обещаний Тимошенко будет разворовывать государственное имущество, то жестко этому будем противостоять. Мы не собираемся мешать коалиции, но будем тщательным образом следить за тем, чтобы закон был один для всех. И решительно будем настаивать на соблюдении норм регламента и Конституции".