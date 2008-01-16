Ислам Каримов принес присягу

10:33, 16 января 2008
Политика
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Выборы состоялись 23 декабря

В Ташкенте на совместном заседании законодательной палаты и сената олий мажлиса Узбекистана проходит церемония вступления Ислама КАРИМОВА в должность президента республики, передает Газетa.ru.

В зале заседания присутствуют члены кабинета министров, руководители республиканских организаций, члены Центральной избирательной комиссии и судьи Конституционного суда.

После вручения председателем Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбеком АБДУСАЛОМОВЫМ удостоверения об избрании президентом И.КАРИМОВ принес присягу.

Президентские выборы состоялись в Узбекистане 23 декабря 2007 года.

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