Ислам Каримов принес присягу
10:33, 16 января 2008Политика
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Выборы состоялись 23 декабря
В Ташкенте на совместном заседании законодательной палаты и сената олий мажлиса Узбекистана проходит церемония вступления Ислама КАРИМОВА в должность президента республики, передает Газетa.ru.
В зале заседания присутствуют члены кабинета министров, руководители республиканских организаций, члены Центральной избирательной комиссии и судьи Конституционного суда.
После вручения председателем Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбеком АБДУСАЛОМОВЫМ удостоверения об избрании президентом И.КАРИМОВ принес присягу.
Президентские выборы состоялись в Узбекистане 23 декабря 2007 года.
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