Ислам Каримов принес присягу

Выборы состоялись 23 декабря

В Ташкенте на совместном заседании законодательной палаты и сената олий мажлиса Узбекистана проходит церемония вступления Ислама КАРИМОВА в должность президента республики, передает Газетa.ru. В зале заседания присутствуют члены кабинета министров, руководители республиканских организаций, члены Центральной избирательной комиссии и судьи Конституционного суда. После вручения председателем Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбеком АБДУСАЛОМОВЫМ удостоверения об избрании президентом И.КАРИМОВ принес присягу. Президентские выборы состоялись в Узбекистане 23 декабря 2007 года. [ назад ]

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