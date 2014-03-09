Аваков создал специальную комиссию при МВД во избежание кадровых ошибок

"Принимая во внимание общественный резонанс, материалы служебного расследования управления внутренней безопасности, консультации с органами местной власти, поступившие в министерство рапорта – принято решение об освобождении с должностей ряда руководителей УМВД на местах. Освобождены от должностей руководители милиции Черкасской обл. (Бойко), Ровенской (Чайка), АР Крым (Авруцкий), Закарпатской (Турдай), г. Одесса (Вершняк)", - написал Аваков на своей станичке в соцсети Facebook.

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Аваков не стал называть имена тех, кто поддерживал эти назначения, поскольку считает, что ответсвенность лежит на нем.

"Просто скажу, высоким политическим лоббистам в том числе – каждый из вас ошибся, как и я. Посему – на том поставим точку, сделаем правильные выводы, ограничим жажду кадровых политических назначений. Со вчерашнего дня в МВД мною создана и работает специальная кадровая комиссия – вне эмоциональных и политических компонент. Ошибки были и, увы, будут. Важно создать механизм их быстрого исправления", - подчеркнул министр МВД.