Необходимо немедленно закрыть переправу "Крым-Кубань" и воздушное сообщение - УДАР
21:41, 08 марта 2014Политика
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В партии «УДАР» отмечают необходимость безотлагательно закрыть паромную переправу "Крым-Кубань", а также закрыть украинские границы и воздушное сообщение над территорией Крыма.
В Крым прибывают российские войска / ТСН
В партии «УДАР» отмечают необходимость безотлагательно закрыть паромную переправу «Крым-Кубань», а также закрыть украинские границы и воздушное сообщение над территорией Крыма, сообщает ее пресс -служба.
«Сегодня стоит вопрос сохранения украинской государственности и территориальной целостности Украины. Нужно немедленно принимать все возможные шаги для отпора агрессии со стороны России и защиты суверенитета и целостности Украины», - отмечают в «УДАРе».
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