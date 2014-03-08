Миссия ОБСЕ сегодня в третий раз попытается попасть в Крым

«Да, миссия попытается попасть на территорию Крыма сегодня, сейчас они двигаются по направлению к контрольно-пропускному пункту города Армянска», - заявила представитель ОБСЕ Татьяна Баева, передает РИА «Новости».

По ее словам, в состав группы входят 54 военных и гражданских эксперта из 29 государств.

Как сообщалось, 6 марта группа из 40 военных и гражданских экспертов ОБСЕ не смогла прибыть на территорию Крыма. По данным украинского МИД, представителей миссии остановили вблизи города Армянск неизвестные вооруженные лица в гражданском, которыми руководил мужчина в форме офицера российской армии и который заявил, что получил приказ не пускать их в Крым.

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После этого группа направилась для перегруппировки в Херсон. К делегации присоединились 12 военных и гражданских лиц из семи стран.

Вчера, 7 марта, пресс-секретарь ОБСЕ Кэти Бёртон сообщила, что группу военных и гражданских лиц, направленную по приглашению правительства Украины государствами-членами ОБСЕ в Крым без оружия, повторно не пустили на территорию полуострова.