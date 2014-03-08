Мы должны узнать, кто отдал приказ стрелять по митингующим - Герман

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

"Я с абсолютной двестипроцентной уверенностью хочу вам сказать, что никто из Администрации Президента, из тех людей, которые там были в то время, не давал приказа стрелять", - отметила она.

Также Герман подчеркнула: "Мы должны узнать, кто отдал приказ стрелять. Я была дни и ночи, последние эти дни в Администрации Президента, и была свидетелем того, как принимались решения. Я была на совещаниях у Главы Администрации Президента Украины Клюєва, где обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Майдане, и Глава АП Клюев каждый раз очень настойчиво отстаивал исключительно мирный путь развития событий. Это было каждый раз, в том числе и тогда, когда мы готовили акценты заявлений для Главы государства. Клюев каждый раз подчеркивал, что иного, кроме мирного, пути у нас в данной ситуации нет."