В Харькове несколько тысяч человек митингуют за федерализацию Украины

Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно перед памятником Ленину собралось около 3,5 тыс. человек.

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Они держат флаги Советского союза, России, Украины, нескольких общественных организаций, а также транспаранты с надписями: “Фашизм не пройдет», «Юго-Восток мы вместе», «За референдум и русский язык», «Союзу братских народов быть», «НАТО нет», «Майдан, вы ускорили раскол», «Украина-Россия - братский народ».

Люди скандируют “Россия”Референдум”, “Харьков”.

Большинство участников митинга прикрепили к одежде георгиевскую ленту.

Участники мероприятия требуют провести референдум и выяснить мнение народа по двум вопросам: федерализация страны и предоставления русскому языку статуса второго государственного.

Вторая группа людей стоит напротив здания облгосадминистрации на противоположной стороне площади. Около 500 человек держат флаги России и Украины, а также транспаранты с надписями “Нет фашизму, нет хунте, за Таможенный союз и референдум» и т.д. Люди скандируют «Россия”, «Референдум».

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Количество участников митинга на площади Свободы увеличивается.

Непосредственно перед входом в здания Харьковской облгосадминистрации выстроилось несколько сотен сотрудников милиции в полном снаряжении. Милиционеры также охраняют боковые входы в здание ОГА и въезды на территорию внутреннего двора облгосадминистрации.