Пограничники задержали очередную группу российских экстремистов

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, пять человек были задержаны в железнодорожном пункте пропуска «Харьков-пассажирский».

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У россиян выявлены комплекты камуфляжной формы разного образца, 2 противогаза, 2 боевых ножа, 1 газовый пистолет, 2 биты, 2 ящика армейского сухого пайка, 1 бронежилет. Также у них была литература характерного содержания: путеводители по Украине, учебники по военной подготовке. Отдельно распечатанные адреса и контактные телефоны консульств России в Украине, адреса координационных центров антимайданов в Украине, отметили в пограничном ведомстве.

Задержанные ехали поездом «Москва-Кисловодск» транзитом через Украину. По их словам, они следовали в Ростов, который определен местом сбора таких полувоенных групп, говорится в сообщении.

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Всего за минувшие сутки сотрудниками Госпогранслужбы через границу не пропущено 513 граждан России, а 2 россиянам запрещен въезд в Украину.