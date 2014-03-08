Москва готова к диалогу с Западом относительно ситуации в Украине - Лавров

"В том, то касается Российской Федерации, мы открыты к честному, равноправному, объективному диалогу с нашими зарубежными партнерами, чтобы постараться найти пути помочь всем украинским сторонам выйти из этого кризиса", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, передает РИА Новости.

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При этом, по его словам, "диалог должен быть честным, партнерским, без попыток выставить нас чуть ли не как сторону конфликта, что сейчас пытаются делать некоторые наши партнеры".

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"Кризис создан не нами, более того, он создан вопреки нашим многократным давним предостережениям. Он создан искусственно и за чисто геополитическими мотивами", - заявил Лавров и добавил, что необходимо вернуться к выполнению соглашения от 21 февраля между властями Украины и оппозицией.