КС рассматривает представление относительно законности крымского референдума
Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления парламента Крыма „О проведении всекрымского референдума“ от 6 марта № 1702-6/14.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.
В частности, как напомнили в пресс-службе, соответствующее представление Турчинова поступило в КС 7 марта.
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Конституционное представление было изучено в Секретариате Суда и передано на рассмотрение коллегии судей, говорится в сообщении.
Коллегией судей назначен судья-докладчик по делу о данном конституционном представлении, добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к России и вынес на референдум 16 марта два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
Власть Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает лишь официальная Москва.
6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.