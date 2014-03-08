Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по ситуации в Крыму

Планируют обсудить ситуацию, сложившуюся в Крыму, заслушать доклад представителей России и посмотреть на реакцию иностранных дипломатов, передает ТСН.

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Все предыдущие заседания Совета безопасности показали, что риторика выступлений российской стороны не выдерживает никакой критики. Даже Китай, давний союзник России, призвал уважать суверенитет Украины и не вмешиваясь в ее внутренние дела. Позицию главы российской Миссии Виталия Чуркина относительно официального Киева не поддерживает в настоящее время ни один член Совета Безопасности ООН.

Возмущение представителей США, Франции, Великобритании и других стран вызывает то, что Россия, несмотря на имеющиеся факты, до сих пор отрицает присутствие своего военного контингента в Крыму. Теперь к этому добавились инциденты со спецпосланцами ООН и Совета Европы.

Сейчас же Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев встречается с главами других миссий, чтобы предоставить им оперативную информацию о ситуации в Украине. Дипломаты подчеркивают, что объективная и оперативная информация на сегодня это основной инструмент в информационной войне, которая развернута против Украины.

Помимо официальных каналов связи, украинские дипломаты активно используют социальные сети, чтобы оперативно сообщать коллег и журналистов о новую информацию.