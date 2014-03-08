У Путина надеются, что новой "холодной войны" не будет

"Не хотелось бы, верю, что это не так, верю, что она не началась, и хочется верить, что она не начнется", - заявил Песков в специальном выпуске программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", который вышел в пятницу на телеканале "Россия 1", сообщает Радио Свобода.

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По словам Пескова, пока, несмотря на "то, что уже зафиксированы глубочайшие разногласия, разногласия концептуального характера между Россией, европейскими странами и США, всё-таки остается надежда на то, что в результате диалога удастся нащупать какие-то точки соприкосновения".

"Хотя пока никто даже не берется прогнозировать, в каком направлении искать эти точки", - сказал Песков.