Рудьковскому «шьют» не только Париж, но и Брюссель

Бывшему главе Минтранссвязи Николаю Рудьковскому предъявлено обвинение в хищении почти 400 тыс. грн., сообщил генпрокурор Александр Медведько. По словам генпрокурора, сумма касается лишь одного расследуемого эпизода — поездки Николая Рудьковского чартерным рейсом в Париж и обратно в компании неизвестной молодой особы, что было оценено СБУ в 393 тыс. грн. Оказалось, ему инкриминируют еще один чартер — в Брюссель, обошедшийся Минтрансу в $98 тыс., досудебное следствие по этому делу пока продолжается.

Ранее Рудьковский заявлял, что отправился в Париж не в личных целях, а на деловые переговоры, и расценивает уголовное преследование как расправу за критику президента. С материалами следствия экс- министр может знакомиться без ограничений во времени.

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