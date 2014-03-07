СМИ: Беларусь и Казахстан отказались послать наблюдателей на крымский референдум
19:19, 07 марта 2014Политика
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На крымском референдуме не будет ни одного наблюдателя от СНГ.
Беларусь и Казахстан пока отказались присылать наблюдателей на референдум в Крым, передает Еспресо.TV.
Ранее нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет приглашать на референдум только тех наблюдателей, "которым доверяет".
Референдум в Крыму не спешат признавать даже Беларусь и Казахстан
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