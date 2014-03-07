СМИ: Беларусь и Казахстан отказались послать наблюдателей на крымский референдум

Беларусь и Казахстан пока отказались присылать наблюдателей на референдум в Крым, передает Еспресо.TV.

Ранее нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет приглашать на референдум только тех наблюдателей, "которым доверяет".