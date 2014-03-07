Суд арестовал губернатора-самозванца Губарева на два месяца

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Донецке во время митинга сторонников России на площади имени Ленина многотысячная толпа избрала «народным губернатором» Губарева, который называет себя командиром так называемого «Народного ополчения Донбасса». Митингующие окружили здание Донецкой облгосадминистрации и облсовета, сорвали флаг Украины с флагштока перед зданием ОГА и установили флаг России.

3 марта пророссийские митингующие ворвались на сессию Донецкого облсовета и требовали признать нелегитимность действующей власти в Киеве.

5 марта из облсовета были выведены все пророссийские митингующие. В тот же день около 17.00 они опять ворвались в здание.

Читайте такжеСБУ задержала самопровозглашенного губернатора Донецкой области6 марта ночью правоохранители зашли в помещение Донецкой ОГА и вывели более 70 граждан, которые его захватили. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

В тот же день сотрудники СБУ при участии бойцов спецподразделения “Альфа” задержали Губарева по месту жительства. Задержание было проведено на основании решения суда в рамках открытого уголовного производства по ст. ст. 109, 110 и 341 Уголовного кодекса Украины.