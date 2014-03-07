В Приднестровье вербуют титушек для провокаций в Одесской области - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Читайте такжеВ Одессу прибыли 80 боевиков для захвата обладминистрации - «Евромайдан-Одесса»“По имеющейся у нас информации, руководителями оперативной группы войск в Приднестровье проводится вербовка активистов и представителей казацких объединений, которых под видом местных жителей планируется направить в Одессу с целью дестабилизации обстановки в Одесской области”, - сказал Перебыйнис.