Миграционная служба России опровергла данные о тысячах беженцев из Украины

Об этом заявил заместитель главы Федеральной миграционной службы РФ Анатолий Фоменко на заседании комиссии по мониторингу ситуации в Украине в Совете федерации, сообщает Российская газета.

«С начала 2014 года за статусом беженца в органы ФМС России обратились 82 граждане Украины. Цифра в 143 тысячи человек, появившаяся в СМИ, - это количество граждан Украины, которые въехали на территорию России за последние две недели», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПотока беженцев на украинско-российской границе нет - Госпогранслужба Во время заседания сенаторы подчеркнули, что в средствах массовой информации появились данные о 143 тыс. беженцев, приехавших с Украины в Россию.

«143 тысячи беженцев никто не называл», - подчеркнул Фоменко, отметив, что это люди, которые въехали за две последних недели. Эти цифры заявляло руководство ФТС, «но там не звучало слово «беженцы», отметил Фоменко. «Это люди, которые въехали, пересекли границу», - уточнил он.

Заместитель главы миграционной службы напомнил о том, что в российском законодательстве есть специальная процедура признания беженцем. «Есть определенные критерии, если человек приезжает и заявляет, что является беженцем, то он подает ходатайство, заявление. После того, как он подал это заявление, мы его в законном порядке можем разместить в наших центрах временного содержания на тот период, пока мы будем рассматривать ходатайство - выдавать ему статус беженца или нет», - сказал Фоменко.

Он подчеркнул, что за статусом беженца с начала года обратились 82 человека.

Фоменко также привел данные о количестве граждан Украины, которые обратились за получением российского гражданства. По словам Фоменко, с 1 января по паспортам РФ обратились 1 тыс. 573 человека, а прошлогодний показатель за этот период составил 1 тыс. 900 человек.

Ранее о наплыве беженцев из Украины сообщали государственные российские СМИ.