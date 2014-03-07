Тимошенко считает, что резолюция ЕНП является свидетельством мощной поддержки Украины в Европе

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

Лидер “Батькивщины” присутствовала во время обсуждения и принятия резолюции ЕНП относительно ситуации в Украине.

В резолюции Европейская народная партия решительно осудила вторжение российских войск на суверенную территорию Украины, расценивая это как нарушение международного права.

ЕНП единогласно призвала Президента России Владимира Путина остановиться и вывести все российские вооруженные силы с суверенной территории Украины.

"Подобные акты агрессии неприемлемы и приведут к серьезным последствиям в отношениях между ЕС и Россией и, кроме этого, к дальнейшей изоляции России и дальнейших целевых мероприятий", - отмечается в резолюции.

Комментируя решение Конгресса ЄНП, который проходит в Дублине, Тимошенко заявила, что гордится тем, что украинцы имеют такую мощную поддержку от политической семьи ЕНП. “Для меня ваше единогласное голосование является лучшим подтверждением этого. Оно является лучшим свидетельством того, что вы не оставите Украину одну", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что партия "Батькивщина" настойчиво будет работать ради демократического будущего Украины. "Украинский народ, моя партия и я лично сделаем все возможное, чтобы не дать забрать у Украины ее европейское демократическое будущее. Мы никому не позволим лишить нас нашей независимости и свободы", - заявила Тимошенко.