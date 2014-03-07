СМИ: Россия планирует сорвать президентские выборы в Украине
15:28, 07 марта 2014Политика
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Пророссийские выступления на Востоке и Юге Украины продлятся до 25 мая
Российские титушки будут пытаться сорвать выборы
Об этом Еспресо.TV сообщил источник в СБУ.
По словам источника, волна пророссийских выступлений, которые сейчас происходят в центрах Юга и Востока Украины, должны нарастать до 9 мая, а в День Победы они должны достичь апогея и их темп должен оставаться высоким вплоть до 25 мая - дня выборов Президента Украины.
Читайте такжеВ Украине нет условий для проведения выборов Президента 25 мая - МатвиенкоВ день выборов задачей "российских титушек" будут беспорядки на избирательных участках под предлогом того, что эти выборы нелегитимны. Поскольку это действительно усложнит избирательный процесс, то Россия сможет более-менее обоснованно говорить о том, что выборы в Украине признавать нельзя.
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