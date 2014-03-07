СМИ: Россия планирует сорвать президентские выборы в Украине

Об этом Еспресо.TV сообщил источник в СБУ.

По словам источника, волна пророссийских выступлений, которые сейчас происходят в центрах Юга и Востока Украины, должны нарастать до 9 мая, а в День Победы они должны достичь апогея и их темп должен оставаться высоким вплоть до 25 мая - дня выборов Президента Украины.

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