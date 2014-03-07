У Путина "грустят", что со стороны Запада стоит "стена непонимания" по Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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«На западе, на востоке - это все народ единой Украины. Но части этого народа абсолютно отказано в праве на самоопределение, в праве на легитимное решение, в праве на какие-то действия в защиту собственного достоинства и собственной безопасности», - сказал Песков.

«Действительно, к сожалению, на это закрывают глаза на Западе. К великому нашему сожалению, несмотря на все попытки нашего Президента, на его готовность фактически в ежедневном режиме разъяснять позицию России, по-прежнему мы сталкиваемся со стеной непонимания. Это весьма печально», - добавил Песков.

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Кроме того, он заявил, что происходящее на востоке Украины и в Крыму не является последствием неких действий России.

«Это не рукотворные процессы и тем более не те процессы, которые являются последствиями неких действий России», - добавил Песков, говоря о ситуации на востоке Украины и в Крыму.