Во Львове Правый сектор и афганцы не дали представить нового прокурора области Гураля

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во Дворце железнодорожников города Львова на 13 часов было запланировано представление новоназначенного прокурора Львовской области Владимира Гураля.

Назначение вызвало волну возмущения у общины Львовской области, которая знает Владимира Гураля со времен его пребывания на работе в прокуратуре Львовской области как коррупционера и взяточника.

Начиная с 12 часов возле Дворца железнодорожников, где должно было состояться торжественное представление, начали собираться журналисты, представители общественности, Правого сектора, Сотни афганцев и рядовые граждане, требуя не допустить назначения “таких кадров, как Гураль, на Львовщине”.

Собравшиеся держали несколько государственных флагов Украины, а на лестнице Дворца железнодорожников расставили бутылки с жидкостью и марлей, которая, по словам активистов, является коктейлем Молотова.

Представление должно было начаться в 13.00, однако Гураль и сопровождающие его лица приехали ко Дворцу раньше. Когда он зашел в холл с намерением пройти в зал, где должно было происходить представление, за ним направились представители Правого сектора Львова и Сотни афганцев. Они схватили Гураля за одежду и вывели “за шкирки” из здания на улицу и отпустили.

Прокурор сел в иномарку и уехал в неизвестном направлении.

За ним начали разъезжаться десятки автомобилей, на которых представители прокуратуры приехали на представление.

Из дворца выносят букеты цветов и выходят приглашенные на представление.

“Такое назначение для Львовской области является позором, общество не допустит этого. Гураля выбросили из зала, и прокурорские повезли его куда-то представлять, в другое место, по-видимому, может в подземном туалете”, - заявил во время выступления возле Дворца железнодорожников главный редактор газеты “Ратуша” Николай Савельев.

В комментарии УНИАН руководитель Правого сектора Львова Игорь Коцюруба заявил, что действия активистов Правого сектора предопределены тем, что новоназначенный прокурор Львовской области хорошо известен обществу, как человек "с коррупционным образом жизни".

“Во время его деятельности в прокуратуре Львовской области Владимир Гураль имел кличку “Десятка”, это потому, что все знали, что подходить, чтобы решить любые вопросы, к нему можно было, лишь имея на руках не меньше 10 тысяч “зеленых””, - заявил Коцюруба.

В свою очередь сотник афганцев Игорь Шепа отметил, что во время назначений людям обещали люстрацию и согласование кандидатур, чтобы не допустить возвращения старых коррупционных кадров, однако этого не выполняется.

“Власть свои обещания не выполняет, и мы не хотим, чтобы Небесная сотня, которая отдала свою жизнь за перемены, была попрана такими назначениями. Будем требовать согласования и люстрации и руководителей ГУ МВД и СБУ на Львовщине”, - заявил Игорь Шепа.

Теперь возле Дворца железнодорожников продолжают собираться общественные активисты и львовяне. Они ожидают развития событий и настаивают на том, что не допустят такого назначения.

В настоящее время на площади находятся, несмотря на дождливую погоду, около 300 человек.