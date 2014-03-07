Мировая общественность не признает результаты референдума в Крыму – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Брюссель.

«Не будет никакого референдума, потому что он неконституционный. Никто не признает результаты, кроме, возможно, Северной Кореи, Сирии или Венесуэлы. И я хочу, чтобы меня поняли – Крым был, есть и будет частью Украины, никаких допущений. Точка», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма на закрытом заседании в четверг, 6 марта, перенес с 30 на 16 марта Всекрымский референдум о статусе автономии. На референдум выносится два вопроса – первый: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и второй: «Вы за восстановление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Президент США Барак Обама выступил в четверг за прямые переговоры России и Украины относительно Крыма, при этом американский лидер выразил несогласие с референдумом о самоопределении автономной республики и обещал продолжить реализацию санкций против России.