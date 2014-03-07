Яценюк обещает, что все члены правительства будут летать экономклассом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Яценюка, правительство уже приняло ряд жестких решений, в частности фактически сокращено более 3 тыс. автомобилей в центральном аппарате и министерствах.

"Не будем мы содержать заместителей министров, руководителей департаментов, глав администраций, которые за государственные средства ездят и получают льготы", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что еще со времен его пребывания на должностях министра иностранных дел и председателя Верховной Рады он летал экономклассом и теперь так будут летать все члены правительства.

"Я еще со времен министра иностранных дел и спикера Верховной Рады так летал, и здесь ничего нового, и так будут летать все члены Кабинета министров, потому что в Украине, где 70% людей живет за чертой бедности, чартером летать могут только те, кто вызывающе относится к своему народу", - отметил Яценюк.

Он заметил, что в случае чрезвычайных ситуаций, когда нет сообщения «с той или иной точкой, будут использовать соответствующие средства доставки». «Но там, где есть регулярные рейсы, дискуссии даже не должно быть. Экономкласс - в экономстране», - подчеркнул Яценюк.