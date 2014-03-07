Миссия ОБСЕ вновь попытается попасть в Крым - Минобороны Польши

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет прилагать усилия, чтобы участники ее специальной мониторинговой миссии все-таки смогли попасть на территорию Крыма, чего им не удалось сделать вчера.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк.

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"Вчера мирная миссия ОБСЕ, в состав которой входят два польских офицера (...) несколько раз пыталась въехать в Крым. Им это не удалось, вернулись, и будут пробовать еще раз в ближайшие дни. Знаем, что ОБСЕ решительно настроена на то, чтобы ее наблюдатели попали (в Крым) и подготовили отчет", - сказал министр, которого цитирует РАР.

Министр назвал участников миссии ОБСЕ "опытными офицерами, которые много видели и которых нелегко запугать".

Семоняк раскритиковал позицию самопровозглашенной власти Крыма, которая не допускает наблюдателей ОБСЕ.

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Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ, в состав которой вошли 40 представителей государств - членов организации, планировала работать в Крыму с 5 по 12 марта.

По данным украинского МИД, представителей миссии вчера, 6 марта, остановили вблизи города Армянск неизвестные вооруженные лица в гражданском, которыми руководил мужчина в форме офицера российской армии и который заявил, что получил приказ не пускать их в Крым.