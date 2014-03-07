В России «гауляйтера» Западной Украины Музычко заподозрили в связях с Басаевым

Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело возбуждено по 209-й статье УК РФ (бандитизм), пишет lenta.ru.

По версии следствия, Музычко поддерживал связь с лидерами чеченских сепаратистов Шамилем Басаевым и Хаттабом. Как утверждают в СК, показания против Белого дал член националистической организации УНА-УНСО, принимавший участие в боевых действиях в Чечне в 1994-2000 годах. Он опознал Музычко по фотографиям.

По словам допрошенного, он познакомился с Сашей Белым в 1991-1993 годах на учебно-тренировочной базе УНА-УНСО в украинском городе Ивано-Франковск. Выучившись на снайпера, допрошенный в 1994 году в составе группы боевиков был направлен в Киев, а оттуда вылетел в Грузию на самолете грузинских вооруженных сил. Оттуда группу перебросили в Грозный. Там допрошенный вновь встретил Музычко, который руководил боевиками УНА-УНСО, воевавшими на стороне Басаева и Хаттаба. В 1994-1995 годах члены организации участвовали в боестолкновениях с федеральными силами РФ. Допрошенный утверждает, что Белый лично подверг пыткам и убил не менее двадцати пленных российских солдат. По его словам, Музычко совершал преступления в Чечне вплоть до 2000 года.

Депутат и бывший начальник крымской милиции Геннадий Москаль пишет на своей странице в Facebook, что Музычко родился в Пермской области в 1962 году, позднее переехал в Ровенскую область Украины. В 1995 году он был привлечен к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений в ходе драки в кафе. В 1997 году Музычко подозревали в стрельбе в развлекательном центре в Киеве, но его вина не была доказана. В 1999-2003 годах Белый содержался в Ровенском СИЗО, а затем был приговорен к 3,5 года лишения свободы. С 2007 года Музычко руководил охраной Ровенского литейного завода, в 2009 году его обвинили в причастности к силовому захвату предприятия. В 2012 году он баллотировался в народные депутаты Украины, однако не был избран.

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Москаль утверждает, что на фоне последних событий на Украине Саша Белый, которого он прозвал «новым гауляйтером» Западной Украины, занялся вымогательством. Так, он якобы получил 10 тысяч долларов от начальника ГАИ Ровенской области Александра Семенюка. Также Семенюк пообещал платить Белому по две тысячи долларов еженедельно. Кроме того, Музычко якобы требовал 700 тысяч долларов у главы Ровенской райгосадминистрации Василия Карпенчука. В результате Карпенчук бежал из региона.

В настоящее время Музычко является представителем «Правого сектора» - национал-радикального крыла «Евромайдана». Широкую известность он получил после того, как явился на заседание Ровенского облсовета с автоматом и отказался сложить оружие в ответ на замечание. Также он пришел с оружием в прокуратуру и ударил ее сотрудника.

Как Музычко прокурора "воспитывал":