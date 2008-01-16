США могут помочь модернизации армии Польши

В обмен на размещение объектов ПРО США в Польше, Вашингтон может принять участие в модернизации польских вооруженных сил, заявил министр обороны Польши Богдан Клич.

"Основное достижение этого визита, - правда, он еще не окончен, - это разговор об улучшении баланса между преимуществами и минусами от размещения элементов системы ПРО в Польше. Дисбаланс может быть улучшен совкладом США в модернизацию нашей армии", - сказал министр на пресс-конференции во время визита в Вашингтон.

По словам Клича, в частности, речь идет о возможной модернизации при участии США системы противовоздушной обороны Польши.

Вашингтон планирует разместить десять ракет-перехватчиков в Польше и радиолокационную станцию в Чехии. Первая из десяти ракет ПРО может быть поставлена на боевое дежурство в Европе уже к 2011 году, полномасштабное развертывание всех десяти, возможно, будет завершено к 2013 году.

В рамках военного сотрудничества с США Польша намерена решить дисбаланс преимуществ и минусов от установки системы ПРО США на своей территории, пояснил министр. "Для улучшения баланса мы надеемся на участие США в модернизации наших систем воздушной безопасности", - цитирует его РИА "Новости".

Кроме того, сообщил глава военного ведомства, Польша намерена в ближайшее время подписать с США перспективное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Мы ожидаем углубления военного сотрудничества между США и Польшей. Это наша главная задача. Один из приоритетов - подписать с США перспективное соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, такое, как, например, с Италией и Турцией", - сказал Клич.