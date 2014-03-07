В Крыму замечено передвижение российской техники – Минобороны

Российская военная техника передвигается в восточном Крыму, причины таких «маневров» пока неизвестны, сообщил руководитель крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

Так, по его информации, этой ночью порядка 20 единиц техники: «УРАЛы», КаМАЗы, автобусы, - ушли со стороны Керченской переправы «вглубь Крыма». «Что находится на борту, неизвестно, все плотно закрыто, затентовано», - написал Селезнев на своей странице в соцсети Facebook.

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В пятницу утром, отмечает он, «11 российских военных автомобилей тылового обеспечения проследовали от паромной переправы Керчи вглубь крымского полуострова. В составе колонны военной техники, которая в эти минуты перемещается по Крыму, находятся полевые кухни, санитарный транспорт, походные бани, иная техника».

Селезнев также добавил, что в пятницу утром 18 грузовиков с военнослужащими РФ прибыли в район мыса Чауда (Феодосия). «Российские военные разворачивают полевой лагерь на территории украинского полигона Чауда. По информации источника, в ближайшее время ожидается прибытие десантного корабля РФ. Известно, что в этом районе обрывистые берега, которые затрудняют десантирование, но, тем не менее, источник настаивает на своей информации. Ситуация отслеживается», - говорит Селезнев.