Матвиенко заявила, что у России нет планов начать войну с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на встрече с самопровозглашенным председателем Совета министров АРК Сергеем Аксеновым.

Читайте такжеПутин обсудил с членами Совбеза РФ решение парламента Крыма о присоединении к России ”Сейчас запугивают, что Россия хочет войной пойти на Украину. Это полный бред, это абсолютно не соответствует нашим настроениям, чувствам сопереживания, той боли, которая у нас есть за украинский народ”, - сказала Матвиенко.

По ее словам, ”кто бы как не интерпретировал, кто бы как не подталкивал, мы абсолютно уверены, что никогда не будет войны между братскими народами”. Она заявила, что у России таких намерений нет.